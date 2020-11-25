وزارة الثقافة تنعي الموزع الموسيقي والملحن حسين بويفْرو

نعت وزارة الثقافة، الموزع الموسيقي والملحن والأستاذ حسين بويفْرو، المايسترو الذي بصم على أعمال الكثير من الأسماء الفنيّة الجزائرية.

وجاء في تعزية الوزارة: “حسين بويفْرو اإسم بارزٌ في عالم الموسيقى في الجزائر، حيث يُعد من مؤسّسي الأوركسترا الوطنية السيمفونية الجزائرية”.

وأضافت الوزارة: “وأشرف الراحل على تأطير طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى عبر ورشات تكوينية عدة، كما كان له حضورٌ مميّز في احتفالية الأديب الكبير محمّد ديب في الـ12 أكتوبر 2020، بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء””.

وكان للفقيد، الفضل في التوزيع السيمفوني للعرض الموسيقي المُقدّم من قِبل طلبة المعهد العالي للموسيقى.

وعلى إثر هذا المُصاب الجلل، تقدمت مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة والفنون، بتعازيها الخالصة لأسرة الفنان، داعية المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنان.