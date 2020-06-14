وزارة الثقافة تنعي مطرب الأغنية العيساوية زين الدين بن عبد الله

نعت وزارة الثقافة، مطرب الأغنية العيساوية، زين الدين بن عبد الله، بعد وفاته اليوم الأحد.

وجاء في بيان للوزارة: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت وزارة الثقافة، نبأ وفاة الفنان زين الدين بن عبد الله، مطرب الأغنية العيساوية”.

وأضاف البيان: “الفنان عُرف عنه التزامه الدائم بالحفاظ على الطبوع الغنائية الأصيلة بقسنطينة، ومختلف نوباتها الموسيقية المعروفة عن الفن العيساوي”.

وعبر طاقم الوزارة، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، عن حزنهم العميق وتأثرهم البالغ برحيل فنان آخر من فناني الجزائر، كرّس حياته خدمة للأغنية التراثية الجزائرية، راجين من المولى، أن يغمر الفقيد برحماته الواسعة ويلهم أهله وذويه صبرا جميلا.