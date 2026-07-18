وزارة الثقافة تنفي تنظيمها لحفل فني بسكيكدة بعد فاجعة المحمدية

فندت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها، إدعاءات تزعم أنها نظمت أو أشرفت على الحفل الفني الذي أحيته إحدى الفنانات بولاية سكيكدة، مباشرة بعد الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة 11 طفلًا بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.

وأوضحت الوزارة للرأي العام، أن هذا الحفل لا يمت بصلة إلى قطاع الثقافة والفنون. ولم يكن مبرمجًا أو ممولًا أو مرخصًا من طرفها أو من طرف مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة. وإنما يندرج ضمن نشاط خاص من تنظيم مؤسسة فندقية، التي تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن تنظيمه.

وأكدت الوزارة أنها بادرت، فور وقوع الفاجعة الأليمة، إلى إصدار تعليمة تقضي بتعليق وتأجيل جميع الأنشطة الثقافية والفنية التابعة للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن. ابتداء من يوم الخميس 16 جويلية، احترامًا لحرمة المصاب وتضامنًا مع عائلات الضحايا، وقد تم الالتزام بهذه التعليمات بكل مسؤولية.