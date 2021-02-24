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وزارة الثقافة تنفي رعاية مهرجانات دولية في الفترة الحالية

الوطني
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وزارة الثقافة تنفي رعاية مهرجانات دولية في الفترة الحالية
بقلم عبد الرحيم بونمري

فندت وزارة الثقافة و الفنون خبر رعايتها للمهرجانات الدولية في الفترة الحاضرة.

و حسب مصادر موثوقة، فإن الوزارة تعكف حالياً على خلق مصادر جديدة للثروة من خلال بعث إقتصاد ثقافي يعمل على بعث مدخلات إقتصادية جديدة للبلد.

وأكد ذات المصدر أن الفعاليات الثقافية الدولية مؤجلة نظراً للظرف الصحي الراهن الذي تشهده كافة دول العالم على غرار الجزائر بفعل إنتشار فيروس كورونا و إغلاق المجال الجوي .

وأضاف أن الوزارة تجدد دعمها الكامل و المطلق للفنانين الجزائريين الذين تعطيهم الأولوية الثابتة في دعم مسار الترويج والنهوض بالقطاع الثقافي بالجزائر .


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