وزارة الثقافة توضح حول دعم فيلم والد الوزيرة مرداسي

اوضحت وزارة الثقافة ما يتداول من اخبار حول دعم إنتاج فيلم لوالد الوزيرة مرداسي.

ونشرت الوزارة توضيحا على صفحتها الرسمية في فايسبوك قالت انها من لجنـة القراءة ودعـم السينما تقول فيه ان الموافقة على دعم الفيلم كان قبل تاريخ تعين الوزيرة في منصبها.

اين طلب دعم هذا الفيلم الوثائقي “منذ ستين عاما، 19 ماي 1956″، لكاتب السيناريو والمخرج عبد المجيد مرداسي، تقدمت به إلى الوزارة شركة الانتاج السينمائي SB PRODUCTION بدايـة سنة 2018.

هذا المشروع عرض على لجنة قراءة وإعانة السينما في أفريل 2018 للدراسة، وتمت الموافقة عليه نهائيا في اجتماع نفس اللجنة بتاريخ 29 جانفي 2019،

3- كلفت الوزارة المركز الجزائري لتطوير السينما “CADC” بإمضاء عقد شراكة لإنتاج هذا الفيلم مع شركة SB PRODUCTION.

وبناء على ماسبق ، فإن الموافقة على دعم إنتاج هذا الفيلم من صندوق دعم السينما FDATIC، قد تم قبل تعيين الوزيرة مريم مرداسي، على رأس وزارة الثقافة.