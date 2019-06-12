وزارة الثقافة توضح.. مرداسي لم تدل بأي حوار لموقع إلكتروني

أعلنت وزارة الثقافة ان الوزيرة مريم مرداسي لم تدل بأي حوار صحفي لأي موقع إكتروني.

ونشر الوزارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك انه :”تبعا للحوار الصحفي المنسوب إلى وزيرة الثقافة، السيدة مريم مرداسي، الذي تم نشره في الموقع الالكتروني دزاير توب Dzair Tube و الذي تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي.

تعلن وزارة الثقافة ان الوزيرة لم تدل بأي حوار صحفي لهذا الموقع الإلكتروني وتتبرأ من كل ما جاء في صلب الحوار المزعوم.

‎كما تحتفظ الوزيرة بحقها في مقاضاة الموقع الإلكتروني ، صاحب التصريحات الكاذبة والمغرضة.