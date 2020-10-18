وزارة الثقافة: توقيع اتفاقية شراكة وتكوين مع جامعة باردوبيس بالتشيك

تم صباح اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية شراكة وتكوين بين المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وجامعة باردوبيس “Pardubice”لجمهورية التشيك.

وحسب بيان للوزارة، تم التوقيع على هذه الإتفاقية، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة.

وتدخل هذه الاتفاقية، في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الثقافة والفنون، ووزارة الثقافة لجمهورية التشيك.

وتهدف الإتفاقية، إلى تبادل الخبرات في مجال ترميم التراث، وتطوير مستوى تكوين وأداء طلبة وخريجي مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.

كما من شأن الاتفاقية، أن تمنح فرص التكوين الإقامي للطلبة في مختلف المجالات المتوفّرة بالجامعة التشيكية باردوبيس، التي تُعد أعرق الجامعات بجمهورية التشيك.