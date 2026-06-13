وزارة الثقافة تُطلق برنامج دعم لنشر المخطوطات المحققة

أطلقت وزارة الثقافة والفنون، برنامج دعم استثنائي موجّه لفائدة محققي المخطوطات قصد نشر المخطوطات المحققة.

ودعت الوزارة، عبر بيان لها، كل من لهم باع وخبرة في المجال أو ذوي الاهتمام والتجربة أو من حقق سابقا مخطوطا أو أكثر سواء ضمن مسار بحثي أو مهني، إلى الترشح للاستفادة من برنامج الدعم لنشر المخطوط المحقق.

ويتم الترشح للدعم بالتسجيل في المنصة عبر الرابط أدناه ابتداءً من تاريخ إطلاق الدعوة إلى غاية 30 سبتمبر 2026.

رابط التسجيل: https://makhtout.e-servicesculture.dz/