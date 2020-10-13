وزارة الثقافة تُطلق مجلة “فنون” للشباب المُبدع

أصدرت وزارة الثقافة والفنون، العدد الأول من مجلة “فنون” والتي تعنى بإبداعات الشباب في شتى المجالات الثقافية والفنية.

ويشرف على هذا المولود الجديد للوزارة، عبد الله بوقندورة، المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وأوردت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مسؤولة نشر المجلة في الإفتتاحية: “مجلة فنون تجربة جديدة نريد لها أفقا فسيحا، ولسنا نقصد شيئا غير التهيئة لإعلام ثقافي متخصص يرافق الثراء الثقافي في بلادنا”.

ويحتفي العدد الأول من مجلة “فنون” بالفنان الراحل حسني، حيث خصص له ملفا بعنوان “حسني ايقونة الحب”.

وقد خصص هذا العدد الأول من المجلة حيزا هاما لفنون الركح والفن السابع، او مجالات فنية أخرى مثل التصوير والموسيقى وفن الكلمة.

وشمل العدد الأول بورتريهات تعرف بشباب موهوب في شتى مجالات الإبداع الفني.

و يجد متصفح المجلة في هذا العدد، ملفا عن معاهد ومدارس التكوين الفني في الجزائر.