وزارة الثقافة تُعلن إطلاق جائزة “أشبال الثقافة” في دورتها الثالثة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، إطلاق جائزة “أشبال الثقافة”، التي سترفع في دورتها الثالثة إلى روح الأديب الشاعر الراحل “محمد الأخضر السائحي”.

وذلك تشجيعاً للمبدعين الناشئين وتحفيزاً لهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثقافية والفنية.

وحسب بيان الوزارة، فإن الجائزة تسعى إلى تشكيل إضافة في المشهد الثقافي والإبداعي الجزائري. ومرافقة الناشئة من الموهوبين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبية.