وزارة الثقافة تُنظم جلسات وطنية للسينما

نظّمت وزارة التقافة والفنون “الجلسات الوطنية للسينما”، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا لبيان الوزارة، تندرج هذه الجلسات ضمن رؤية جديدة شاملة ومنسّقة وتشاركية حقيقية، تتماشى مع الطموحات الوطنية.

وأضاف البيان أن هذه الجلسات تستجيب لتحديات القطاع السينمائي المعاصر. وذلك من خلال حوار شامل وبنَّاء سيجمع مختلف الفاعلين في عالم السينما، لإعداد خارطة طريق عملياتية.

كما تُمكن من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية. وذلك يومي 19 و20 جانفي 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائر.