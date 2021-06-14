وزارة الثقافة تُنظم قوافل البهجة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي

سطرت وزارة الثقافة والفنون، برعاية وزيرة القطاع، أيامًا احتفائيّة ببرنامج وطنيّ يستهدف أطفال الجزائر من الحدود إلى الحدود.ويأتي ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي الموافق لـ16 جوان.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تنظيم قوافل حاملة معها بهجة “خيال الظل وعرائس الڨراڨوز” وغيرها وبتأطير من فنانين مسرحيين وتشكيليين وموسيقيين، سيعبرون ربوع الوطن الفسيح خلال أيام 14، 15 و16 جوان 2021.وتحمل هذه الفعاليات شعار “قوافلُ الفنون.تبهج الأطفال من الحدود إلى الحدود”.

ويتخلل هذه القوافل برنامج مفعم يشتمل على ما يلي: فنون العرائس الإفريقية وتقنياتها المتعددة.والغناء والأداء الموسيقي وخصوصية توجهه للطفل الإفريقي.والإبداع التشكيلي بعيون الطفل الإفريقي، وسينما الطفل في إفريقيا، والألعاب الشعبية للطفل الإفريقي.وندوات حول تجاذب فنون الطفل الإفريقي بين الثقافة الشعبية وهبة الفنون الإلكترونية.