وزارة الثقافة تُوضح بخصوص تسمية قاعات السينما بأسماء الصحابة

فندت وزارة الثقافة، ما تداولته بعض صفحات الوسائط الاجتماعية، حول إطلاق تسميات غير حقيقية على قاعات السينما في الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة، إن البعض استخدم صورا مزيفة بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم.

ونفت الوزارة، عبرالبيان، التزييف الذي يطال بعض القاعات.

وأشارت الوزارة، إلى أن تسمية سينما أفلو “سيدي عقبة” منذ سبعينيات القرن الماضي، وليست وليدة إعادة الفتح.

وأوضحت الوزارة، إنها قد استلمت قاعة السينما، من بلدية أفلو سنة 2013 بقرار تخصيص، وتم ترميمها وتجهيزها لتكون عمليّة.

وبخصوص التسميات، أكدت الوزارة، إنها تولي الأمر عناية كبرى، وتربط الفضاءات بما ينسجم ورموز الأمة.

كما أكدت وزارة الثقافة والفنون، إنها تصغي إلى كل الٱراء المعتدلة والأصيلة.