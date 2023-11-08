وزارة الثقافة: رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية

راسلت وزارة الثقافة والفنون، مدراء الثقافة للولايات، أين أمرت من خلال تعليمة لها برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.

وحسب بيان للوزارة، فقد أمرت بتبليغ المدراء العامون ومدراء المؤسسات ذات الطابع الإداري ومدراء دور الثقافة والمكتبات. الرئيسية للمطالعة العمومية للولايات ومدراء المتاحف والدواوين العمومية الوطنية، بفحوى هذه التعليمة.

كما أوضح ذات المصدر أن هذا يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين وضعية الموظفين. والأعوان العموميين العاملين من خلال رفع سلم الأجور لسنتي 2023 و 2024. وإيلائه العناية الفائقة لتسوية ملف الترقية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.

وطالبت الوزارة بالحرص والإلتزام بالتنفيذ الفوري والتقيد الصارم بأحكام التعليمة المشار إليها. والتي تتضمن رفع التجميد عن عمليات الترقية. وفق ما يلي : يستفيد من أحكام التعليمة ذات الصلة الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 الشروط القانونية للترقية. إلى رتب أعلى ( عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحان المهني ) ، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية .

هذه هي النسب المعتمدة في الترقية

وتجسد عمليات الترقية حسب النسب الأتية: بنسبة 40% خلال سنة 2023، من تعدادات الموظفين المعنيين. وبنسبة 40 % خلال سنة 2024 ، وبنسبة 20 % خلال سنة 2025 .

ويتم تجسيد عمليات الترقية –يضيف البيان- قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع التحويل التلقائي للمناصب المالية. المشغولة، وهذا دون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.

كما طالبت الوزارة توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية ، برسم كل سنة وكل رتبة. تبعا لنمطي الترقية ( عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحانات المهنية ). بمقرر من طرف المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية المركزية أو المحلية.

حيث يتعين القيام بعنوان كل سنة ، بإنجاز عمليات الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل. قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الإمتحانات المهنية، يضيف البيان .

إضافة إلى ذلك، فإن الموظفين الذي يستوفون الشروط القانونية للترقية. إلى رتب أعلى (عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو عن طريق الامتحان المهني) بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022. ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاص بمصالحكم. وهذا بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة وكذا مصالح الرقابة المالية المختصة.