وزارة الثقافة: عثمان عريوات إلتزم بإتمام فيلمه “العرش الأحمر” وتقديمه للجمهور

أكدت وزارة الثقافة، أن الممثل الجزائري القدير “عثمان عريوات”، يعود من الباب الواسع من خلال تكريم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيا له بمنحه وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.

واعتبرت الوزارة، من خلال بيان لها، ان هذا التكريم سيبقى في تاريخ مسار الفنان، الذي ظل دائما يرفض التكريمات، وهو الذي قدم أعمالا عديدة استطاع من خلالها أن يثبت علو كعبه في عالم التمثيل التلفزيوني والسينمائي.

وجاء ذلك، من خلال تقمص الفنان الجزائري القدير، لعدة شخصيات على طرفي النقيض، حيث قدم شخصية “الشيخ بوعمامة” وقد التزم بخطاب الشيخ وعلو هامته، مقدما نموذج المناضل والمجاهد الكبير والحكيم والمحنك.

ولم يمنع هذا الأداء، عريوات، من أداء أدوار كوميدية أدخلته بيت وخلد المتفرج الجزائري، ولا تزال عالقة بذاكرته المشهدية، جسدها في أعمال كثيرة منها “مخلوف البومباردي” في فيلم “كرنفال في دشرة”.

وأضافت الوزارة، إن شخصية “مخلوف البومباردي”، غير معتادة في تاريخ السينما والدراما في الجزائر، حيث أصبحت مرجعية لعديد الممثلين الذين سعوا إلى محاكاتها واستلهام ملامحها فيما يؤدون من أدوار.

وأكدت وزارة الثقافة، إن من شاهد هاتين الشخصيتين، لا يصدق أبدا وهو يتابع عثمان عريوات في فيلمي “عايلة كي الناس” و”إمرأتان”، حيث إنتقل من شخصية فكاهية في الأول، بذات الصرامة في الأداء، مجسدا التغيرات السوسيولوجية للعائلة الجزائرية خلال ثمانينات القرن الماضي، إلى شخصية مختلفة تمام الاختلاف في فيلم “امرأتان”، الذي عالج موضوعا أسريا اجتماعيا.

وتابعت الوزارة، أنه ومن خلال هذه الأدوار كلها وأخرى، أثبت الفنان القدير المقتدر، عثمان عريوات، أنه ممثل من طينة العمالقة والنجوم الكبار، مجسدا وصانعا لشخصيات مركبة ونوعية.

وهو ما دفع الجميع اليوم وفي كل الأوقات، إلى انتظار عمله الجديد “العرش الأحمر”، بكثير من الشغف والشوق، فيلم كان مثار حديث بين أروقة الثقافة والفن والسينما وغيرها، يضيف البيان.

وكشفت الوزارة في بيانها، أنه قد سبق لعثمان عريوات، وأن أكد لوزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، في لقاء جمعهما بمقر الوزارة، التزامه بإتمام فيلمه، وتقديمه للجمهور الذي طال انتظاره لفنانه المفضل.