وزارة الثقافة: هذا برنامج أشغال الجلسات الوطنية للسينما

وجهت وزيرة الثقافة وكاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية، الدعوة للفاعلين والمهنيين في الفن والصناعة السينماتوغرافية لحضور أشغال الجلسات الوطنية للسينما.

الجلسات مخصصة لطرح انشغالاتهم وتقديم اقتراحاتهم في أشغال الجلسات الوطنية للسينما.

وخصصت الجلسة الأولى للقاء المنتجين والموزعين و المستثمرين يوم الأحد 09 فيفري 2020، على الساعة “15:30” بقاعة العروض قصر الثقافة مفدي زكريا.

أما الجلسة الثانية فخصصت للقاء التقنيين في مجال الفن والصناعة السينماتوغرافية، يوم الاثنين 10 فيفري 2020، على الساعة “15:30” بقاعة العروض قصر الثقافة مفدي زكريا.

وخصصت الجلسة الثالثة للقاء الجمعيات ونوادي السينما، وذالك يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، على الساعة “15:30” بقاعة العروض قصر الثقافة مفدي زكريا.

وخصصت الوزارة بريدا الكترونيا لكل الاقتراحات و المراسالات: [email protected].