وزارة الثقافة: هذه قائمة المشاريع الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم

إستفادَت وزارَة الثقافة والفنون مِن رخصَة إستثنائية من مصَالح الوزارة الأولى، بتَاريخ 07 سبتمبر 2022. مَفادهَا تسوية الأشطر المتبقية من المشاريع المتكفّل بها سابقًا من حساب التخصِيص الخَاص رقم 014-.203 الذي عنوَانه الصندّوق الوطني لتطوير الفَن والتقنية والصّناعة السينماتوغرافية. وترقيَة الفنون والآدَاب وَالمُغلَق بتَاريخ 31 ديسمبر 2021.

وعلى إثر ذلك تمت المصادقة شهر ديسمبر الجاري على منح إعانات جديدة بعنوان سنة 2022. حيث إستفادت في مجال السينما، 21 مؤسسة إنتاج سينمائي من أشطر مالية، بتقدير مالي قدره 105.314.600دج. 14 عملا مسرحيا جديدا، لـ14 مسرح جهوي، بتقدير مالي: 74.200.000.00 دج. 06 نشاطات فنية مسرحية من إنتاج جمعيات ثقافية، بقيمة مالية قدرها: 6.400.000.00 دج.

كما تم تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات نشر وتوزيع منتجات سمعية بصرية، بغلاف مالي قدره: 1.310.000.00 دج.

كما تُعلم وزارة الثقافة والفنون أنه ومنذ استصدَار تلك الرخصة على شكل مقرر رقم 7002 والمؤرّخ في 21 سبتمبر 2022. وبعد إرسَال الوثائق التبريرية مِن طَرَف المؤسّسَات المَعنية. تَم تسويَة الشطر الثاني المتبقي لـ31 إنتاجًا مسرحيًا من طرف31 جمعية وتعاونية، بمبلغ: 22.400.000.00 دج. بالإضافة إلى ذلك الشطر الثاني لإنتاجين مسرحيين(2) من طرف مسرحين جهويين، بمبلغ: 3.000.000.00 دج. كما تم تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات سمعي بصري، بمبلغ: 200.000.00 دج وتنظيم صالون للفن التشكيلي بمبلغ: 390.000.00 دج

ومن أجل إضفاء أكثر نجاعة على عملية الدعم، تسعى وزارة الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الدعم. الشفافية، إنتقاء المشاريع الفنية الهادفة ومرافقة جميع مراحل إنجاز الأعمال الفنية. كما أكدت على إعتماد دفتر شروط جديد، وتضمين الاتفاقية الممضاة لالتزامات من شأنها ضمان السيرورة الحسنة لعملية الدعم.