وزارة الثقافة والفنون تعلّق كل النشاطات الإحتفالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

قررت وزارة الثقافة والفنون تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرا عن التضامن الكامل مع الأخوة الفلسطنيين وعائلات الشهداء.

وجاء هذا القرار لما تعيشه غزة الباسلة جراء الإعتداءات الهمجية والتدمير الشامل والوحشي لأبناء الشعب الفلسطيني.و الذي يخبف يوميا المئات من الضحابا العزل

وعلى إثر هذا قررت وزارة الثقافة تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق.

كما تتقدم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بإسمها وبإسم كافة المثقفين والفنانين بخالص عبارات التعازي والمواساة، داعية المولى عزة وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وان يشفي الجرحى

كما جددت الوزيرة تضامن المثقفين والفنانين الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل.. عاشت فلسطين حرة أبية والمجد والخلود لشهداء غزة.