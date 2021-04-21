وزارة الثقافة: وقف الأشغال بموقع في جيجل عقب العثور على فسيفساء

أسدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعليماتها بضرورة وقف الأشغال التي يعرفها موقع وسط مدينة جيجل، عقب العثور على فسيفساء.

وحسب بيان للوزارة، أعطت بن دودة، أوامر بإرسال فريق من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لمعاينة الاكتشاف والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية الموقع.

كما سيتم إرسال خبراء من المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وورشة الحفظ وترميم الفسيفساء القديمة.

وتنفي وزارة الثقافة، أي توصيف أو خبرة بخصوص هذا الإكتشاف.

وتؤكد الوزارة، أنه سيتم الكشف عن الحقبة التاريخية لهذه الفسيفساء ومميزاتها وأهميتها بمجرد فراغ الفرق المعنية بالخبرة والمعاينة من عملها.

كما تنفي الوزارة، تخلي مصالحها عن الاكتشاف أو تركه عرضة للإهمال.