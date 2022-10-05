وزارة الثقافة: 63 مليار دج لتسوية الأشطر الخاصة بـ16 مشروعا سينمائيا

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 63.744.400 دج.، وهذا في إطار متابعة الوزارة لعملية تسوية الأشطر الخاصة بالمشاريع السينمائية. والتي بقيت عالقة منذ غلق صندوق ترقية الفنون والتقنيات السينمائية والآداب “فداتيك”.

وحسب بيان للوزارة، فإن عملية تسوية الأشطر الخاصة بـ 16 مشروعا سينمائيا تأتي بعد موافقة مصالح وزارة المالية على منح وزارة الثقافة والفنون الرخصة الاستثنائية الخاصة بهذه العملية. وهي تدخل في إطار الدعم العمومي الموجه لترقية السينما.

وكشفت وزارة الثقافة، أن أصحاب المشاريع السينمائية الذين استفادوا من الأشطر الأولى للدعم. والتي وصل عددها إلى سبعة وخمسين 57 مشروعا، وبغية استكمال الأشطر المتبقية من الإعانة الممنوحة. أنهم مدعوون إلى التقرب من مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة. من أجل إيداع وثائق إثبات إنجاز العمل، وذلك قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022″.

كما أشارت وزارة الثقافة، إلى أن مصالحها ستشرع في الإجراءات الإدارية ضد المؤسسات السينمائية التي لم تلتزم بإتمام المشروع في الآجال المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون. وذلك عن طريق إرسال الإعذارات وفق الآجال المعروفة. وأنه في حال عدم الإستجابة سيتم مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الإعانات”.

وأكدت الوزارة في هذا السياق “استمرار دعم الدولة للسينما من خلال ميكانزمات جديدة تعتمد على الميزانية البرامجية. لضمان شفافية أكثر في منح الإعانات ومتابعة أنجع لسير إنتاج الأفلام.

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