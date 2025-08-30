وزارة الثقافة تُدعم 100 عمل فني و200 مشروع ثقافي

كشف وزير الثقافة والفنون، زُهير بَللو، أن الوزارة دعمت خلال السنة الجارية أكثر من 100 عمل فني جديد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية، ومولت حوالي 200 مشروع ثقافي في ميادين التوزيع والتنظيم والتظاهرات.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، في كلمة للوزير، على هامش افتتاح الجامعة الصيفية للجمعيات ذات الطابع الثقافي. المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني بقرية الفنانين بزرالدة، بالجزائر العاصمة.

ويشارك في هذه الجامعة الصيفية جمعيات ثقافية من مختلف ربوع الوطن وشخصيات ثقافية وفنية. حيث ستتواصل فعالياتها إلى غاية 31 من هذا الشهر.

وفي كلمته، شدد الوزير على أن الجمعيات الثقافية تمثل القلب النابض للمجتمع المدني والحارس الأمين لذاكرتنا الوطنية.

مؤكدا أن دورها يتجاوز النشاط المحلي ليصبح رافعة استراتيجية تعزز اللحمة الاجتماعية وتحمي الهوية من محاولات التذويب.

وأبرز الوزير أن الجزائر تزخر اليوم بـ 4777 جمعية ثقافية موزعة عبر 58 ولاية. وهو رقم يعكس حيوية المجتمع الجزائري وإيمانه بأن الثقافة ركيزة أساسية للوحدة والتنمية المستدامة.

واعتبر الوزير، أن مبادرة المرصد الوطني للمجتمع المدني بتنظيم هذه الجامعة الصيفية تمثل فرصة عملية لتبادل الخبرات وصياغة خطط عمل ملموسة.

وتضمن برنامج الجامعة الصيفية جلسات حوارية ثرية حول دور الجمعيات والنخب الثقافية والفنية في الدفاع عن الهوية الوطنية والقضايا الدولية العادلة.

بالإضافة إلى ورشات تفاعلية متخصصة شملت تصميم وإدارة المشاريع الثقافية المستدامة. والتوثيق السمعي البصري للتراث والفنون، الاتصال وصناعة المحتوى الثقافي. والتسيير المالي والإداري للجمعيات. وآليات تسجيل الموروث الثقافي والمرافعة، وكذا مهارات تشبيك الجمعيات.

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجال الجمعوي الثقافي. وتبادل الخبرات، وترقية الأداء نحو مزيد من الاحترافية والاستدامة. بما يسهم في حماية الهوية الوطنية وإشعاع الثقافة الجزائرية داخليا وخارجيا.