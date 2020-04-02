وزارة الثقافة: ONDA ستتكفل بمنح مساعدات للفنانين بداية من الأحد المقبل

أفادت وزارة الثقافة، أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سيشرف على منح مساعدة للفنانين.

وأفاد بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن وزيرة الثقافة قررت منح مساعدة للفنانين المتضررين بوقف نشاطاتهم بسبب وباء كورونا.

وأضاف البيان، أنه تم تكليف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية وفق إجراءات ملائمة تتناسب مع الأوضاع الحالية.

وطالبت الوزارة من الفنانين المعنيين توصيل البيانات المطلوبة التالية عن طريق البريد الإلكتروني بدون حضورهم إلى مقر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من يوم الأحد 5 أفريل 2020.

الاسم

اللقب

تاريخ الازدياد

العنوان

الهاتف

رقم بطاقة الانتساب للديوان.