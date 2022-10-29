وزارة الثَقافة تطلق أغنية جَماعية تَرحِيبية بالأشقّاء العَرب المُشاركِين في القمة العربية

أطلقت وزارة الثقافة والفنون أغنية جَماعية تَرحِيبية بالأشقّاء العَرب المُشاركِين في الدّورة الـ31 لقمة جَامعة الدّول العَربية. التي سَتحتضنها الجَزائر أيام الفَاتح والثَاني من نُوفمبر 2022. الاغنية تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

الاغنية من كلمات وتَلحين “سُفيان لعيشي”، وأداء كلّ من “عبد العزيز بن زينة”. وأيضا “كريمة الصغيرة”، “منير الجزائري”، “محمد جفال”، “آمال سكاك”. بالإضافة إلى “إبراهيم حدرباش”، “نور الهدى شيخاوي”، “عبد الصمد بخدة”، “رضا رايس”، “زينب عوايد” و”يحي بلمختار”.