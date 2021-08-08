قناة النهار وزارة الحج و العمرة استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم بداية من اول محرم بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2021 - 11:24 العمرة شارك غرِّد 124 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969915 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية قناة النهار 25 جويلية مجتمع: القرنفل،الزعتر والسكر القندلي .. خلطات طبيعية لتقوية المناعة قناة النهار 03 أوت ..الو فارس: كباب مشوي في الفرن وحلوى يجوز الهند والجوز ولا اروع قناة النهار 19 جويلية وفـ.ـاة الإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا قناة النهار 25 جويلية