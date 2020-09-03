وزارة الخارجية: إجلاء أكثر من 30 ألف مواطنا منذ مارس الماضي

تم إجلاء منذ شهر مارس الماضي إلى غاية 3 سبتمبر الجاري، 30.863 مواطنا إلى أرض الوطن.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن السلطات الجزائرية أمنت أكثر من 115 رحلة جوية و4 رحلات بحرية،

بالإضافة إلى عمليات الإجلاء التي تمت عبر الحدود البرية للمواطنين الذين كانوا عالقين في تونس، ليبيا وموريتانيا.

كما تتواصل عملية الإجلاء في مرحلتها الرابعة والأخيرة، حيث وصل إلى أرض الوطن 631 مواطنا جزائريا يومي 28 و29 أوت.

وقدموا هؤلاء المواطنين جوا من مطار أورلي بباريس في فرنسا، كما تم برمجة رحلتين جويتين من نفس المطار،

يومي 5و 11 سبتمبر 2020.