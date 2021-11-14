وزارة الخارجية: اعتماد سفيري الجزائر بالتشاد وأوكرانيا

اعتمدت الحكومة التشادية عمور فريتاح سفيرا فوق العادة ممثلا عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب وزارة الخارجية.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج فقد تم اعماد عمور فريتاح سفيرا فوق العادة للجزائر بالتشاد.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الخارجية في بيان لها أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت جهاد الدين بلقاس بصفته سفيرا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوكرانيا.