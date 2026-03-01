وزارة الخارجية الأمريكية تُحذر مواطنيها في جميع أنحاء العالم

أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي المزيد من الحيطة والحذر.

وحسب ما جاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى الجزائر، يتعين على المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. الالتزام بالإرشادات الواردة في أحدث التنبيهات الأمنية الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية للولايات المتحدة.

وأشار البيان، إلى أن المعنيين، قد يواجهون اضطرابات في السفر نتيجة الإغلاقات الدورية للمجال الجوي.

ودعتهم للتسجيل عبر الرابط التالي: http://step.state.gov ، وذلك لتلقي أحدث التنبيهات الأمنية. ومتابعة قناة “U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens” على تطبيق واتساب.

وعند التخطيط للسفر، دعت الوزارة، المواطنين الأمريكيين، الاطلاع بعناية على تحذيرات السفر والمعلومات الخاصة بالدول وأي تنبيهات حديثة متاحة على الرابط التالي:

https://travel.state.gov/en/international-travel.html