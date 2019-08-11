وزارة الخارجية البريطانية تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

هنأت اليوم الأحد، وزارة الخارجية البريطانية المسلمين بحلول العيد الأضحى المبارك.

حيث جاء في تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي : “وزارة الخارجية تتمنى عيدأضحى مبارك لجميع المسلمين في أنحاء العالم”.

مضيفة “وبهذه المناسبة لا يغيب عن بالنا من فرقتهم الحروب والصراعات عن عائلاتهم وأحبائهم، وحرمتهم متعة الاحتفال بالعيد وسط أهاليهم”.