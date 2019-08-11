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وزارة الخارجية البريطانية تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

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وزارة الخارجية البريطانية تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
بقلم عايدة.ع

هنأت اليوم الأحد، وزارة الخارجية البريطانية المسلمين بحلول العيد الأضحى المبارك.

حيث جاء في تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي : “وزارة الخارجية تتمنى عيدأضحى مبارك لجميع المسلمين في أنحاء العالم”.
مضيفة “وبهذه المناسبة لا يغيب عن بالنا من فرقتهم الحروب والصراعات عن عائلاتهم وأحبائهم، وحرمتهم متعة الاحتفال بالعيد وسط أهاليهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687325

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