وزارة الخارجية البريطانية تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

هنأت اليوم الأحد، وزارة الخارجية البريطانية المسلمين بحلول العيد الأضحى المبارك.
حيث جاء في تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي : “وزارة الخارجية تتمنى عيدأضحى مبارك لجميع المسلمين في أنحاء العالم”.
مضيفة “وبهذه المناسبة لا يغيب عن بالنا من فرقتهم الحروب والصراعات عن عائلاتهم وأحبائهم، وحرمتهم متعة الاحتفال بالعيد وسط أهاليهم”.
وزارة الخارجية تتمنى #عيد_أضحى_مبارك لجميع #المسلمين في أنحاء العالم. وبهذه المناسبة لا يغيب عن بالنا من فرقتهم الحروب والصراعات عن عائلاتهم وأحبائهم، وحرمتهم متعة الاحتفال بالعيد وسط أهاليهم. #كل_عام_وأنتم_بخير وعيدكم مبارك pic.twitter.com/bCmuWL3s4L
— 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) August 11, 2019
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