وزارة الخارجية: الجزائر ستكون ضمن الـ50 دولة التي حققت أهداف التنمية المستدامة

أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني اليوم بالعاصمة أن الجزائر ألغت جميع الاجراءات التمييزية تجاه المرأة مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال.

و صرح مقراني أن الجزائر وبمجرد استرجاع استقلالها ألغت جميع الاجراءات التشريعية والتنظيمية التمييزية تجاه المرأة.

من خلال تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات مستلهمة ذلك من روح ورسالة الاتفاقيات الاقليمية والدولية.

وجاء تدخل مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الخارجية.

خلال افتتاح الورشة الاقليمية الثانية حول ترقية دور المرأة التي نظمت مناصفة من طرف مركز شمال-جنوب.

للمجلس الأوروبي والحكومة البرتغالية ووزارة الشؤون الخارجية حول موضوع ” تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة”.

وتناول مقراني مختلف الوثائق الدولية التي صادقت عليها الجزائر منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية.

حول الغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء مشيدا بتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.

وأضاف المتدخل أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر بأن تكون ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة.

من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و6 حول المساواة بين الجنسين و السلم و العدالة.