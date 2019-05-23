وزارة الخارجية: “الجزائر لن تقبل استمرار حالة اللااستقرار بليبيا”

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أن الجزائر لا ترى بديلا عن الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، للجزائر تندرج ضمن المشاورات المتواصلة بين البلدين.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش المحادثات الثنائية التي جمعت وزير الخارجية، صبري بوقادوم، ونظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، أن زيارة السراج، تندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، ومع كل الفاعلين على المستوى الدولي والجهوي، في محاولة لتجاوز الوضع الحالي في ليبيا.

وأضاف الناطق الرسمي، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقبل الجزائر استمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار.

خاصة تلك التي تنجر عنها تداعيات خطيرة جدا على الأمن والسلم, ليس فقط على ليبيا وإنما على كافة دول الجوار.

وأشار أن العمل والمشاورات واللقاءات مستمرة، في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأكد أن الجزائر حاضرة في المشهد الليبي، وستواصل الجهود للوصول إلى حل يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته ويضمن، أيضا الأمن والاستقرار في ليبيا وفي كافة المنطقة.