وزارة الخارجية: الهجمات العدائية دليل على أننا في النهج السوي

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، على مراسم إحياء الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر. بمقر وزارة الخارجية.

وحضر المراسم, كل من الرئيس السابق لدولة موزمبيق جواكيم ألبرتو شيسانو, ووزير الدولة السابق للسنغال عبد اللاي باتيلي.

كما حضرت سميرة نكروما، إبنة الزعيم الغاني كوامي نكروما، وكذا مجاهدين وإطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية.

وقد ألقى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، نور الدين سيدي عابد، كلمة بالمناسبة.

وقال إن الجزائر تتعرض اليوم لهجمات وحملات عدائية تستهدف هويتها ووحدتها واستقلال قرارها.

مشيرا أن هذا دليل ساطع على أن الجزائر تسير على النهج السوي وهي مصممة على الدفاع على مصالحها الحيوية وأمنها.

كما أكد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية تصميم الجزائر على استعادة دورها الريادي ومكانتها التي تستحقها.

كما أبرز سيدي عابد, دور جيش التحرير الذي خاض معارك عنيفة ضد الجيش الفرنسي الاستعماري, وواجهه بخطط عسكرية محكمة. مكنت من إنهاكه واستنزاف قواته وتحطيم معنوياته, وإلحاق خسائر فادحة في صفوفه.

و دعا المتحدث الجالية الجزائرية للمساهمة في المجهود الوطني، ضمن المقاربة الجديدة للدولة للتكفل بانشغالاتها وتطلعاتها، وتعزيز روابطها مع الأمة.

وجدد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق التأكيد على صيانة أمانة الشهداء.

مذكرا بأنه “في تاريخ هذه الأرض الطيبة قلاع من صخور أرداهم أسلافنا حصونا من ورق بفضل الوحدة والعمل و العزيمة”.