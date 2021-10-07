وزارة الخارجية تؤكد دعمها للمبعوث الأممي الجديد في الصحراء الغربية

أكدت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج. أنها تلقت باهتمام تعيين دي ميستورا، مبعوثا إلى الصحراء الغربية، بعد قرار تعيينه يوم أمس الأربعاء.

وجاء في البيان، أن الجزائر ستدعم جهود المبعوث الأممي الجديد، في الصحراء الغربية. كما أعربت عن بالغ إستيائها العميق من تأخر تعويض سابقه كوهلر، وذلك بسبب الطرف المغربي. مضيفا أن تعيين دي ميستورا، جاء في وقت حساس جدا، وذلك تزامنا لإ ستئناف الأعمال العدائية، ضد الشعب الصحراوي، في انتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والإتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

تابع البيان، أن الحل الأنسب هو التوجه إلى محاداثات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، وفق ما يتماشى مع القرار الذي إتخذه مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الإفريقي، في شهر مارس المنصرم.

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