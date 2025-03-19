وزارة الخارجية تحيي الذكرى الـ 63 لعيد النصر

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، على إحياء الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد النصر، الموافق لــ 19 مارس، (1962-2025) تحت شعار: “على خطى الانتصار وفاء لمسيرة الأحرار”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، عطاف كان مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. سفيان شايب وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية. سلمة بختة منصوري والأمين العام للوزارة لوناس مقرمان، وبحضور إطارات الوزارة.

وبعد رفع العلم الوطني وقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار، قام وزير الدولة. بمعية أعضاء مكتب المجاهدين وذوي الحقوق بالوزارة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية، يضيف البيان.

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