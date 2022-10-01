وزارة الخارجية تدعو الرعايا الجزائريين في بوركينافاسو الى التواصل مع السفارة الجزائرية

دعت وزارة وزارة الشؤون الخارجية عبر السفارة الجزائرية في بوركينافاسو، اليوم السبت، الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واغادوغو للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فالوزارة تشجع الرعايا الجزائريين في بوركينافاسو على البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واغادوغو من خلال أرقام الهاتف التالية: 00226 25 36 81 81 / 00226 25 36 81 82.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر السفارة الجزائرية في واغادوغو، أنها أمام التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة بوركينا فاسو، تتابع، عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.

يذكر أن الوضع الأمني في بوركينافسو متوتر، بعد أن قام عسكريون، بإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.والذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية جانفي الماضي.