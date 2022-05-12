وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في طوغو

أدانت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ثكنة عسكرية في الطوغو. كما أشار البيان ذاته، إلى أن الجزائر تقدم تعازيها لعائلات وأقارب الضحايا والشفاء للجرحى.

في حين، أكدت الجزائر للشعب والدولة الطوغولية تضامنها في مكافحة الإرهاب. كما جدّدت دعوتها لأمم إفريقيا إلى استئصال هذه الفلول. وهذه الظاهرة تهدّد السلام والأمن في مسار الجهود المبذولة في التطور الاقتصادي.

كما أشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن اجتماع أمم افريقيا في مالابو بمشاركة الجزائر يجب أن يترجم موقف تضامن.