وزارة الخارجية ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن يوم 18 ديسمبر، برئاسة معين عبد الملك.

واعتبرتها خطوة مهمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في الدفع بالمسار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن.

وشددت على التوصل الى الحل السياسي الشامل والدائم الذي ينشده الشعب اليمني وانهاء الازمة فيه حفاظا على وحدته وصونا لسيادته.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن الحل السياسي سيمكن من اعلاء مصلحة الشعب وحقن الدماء وتحقيق ما يصبو اليه من امن واستقرار وتنمية.

وأكدت الجزائر حرصها الدائم على تشجيع الحلول السياسية للازمات، وتغليب الحوار بين كل الاطراف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.