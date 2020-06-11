وزارة الخارجية ترد على  تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي

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وزارة الخارجية ترد على  تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي
بقلم نسرين محفوف

ردت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على  تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي، حول قضية ترحيل القنصل المغربي بالجزائر.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان البيان جاء على خلفية تصريحات وزير الخارجية المغربي لوكالة المغرب العربي للأنباء، والتي مفادها ان استدعاء القنصل العام المغربي جاء بمبادرة صرفى من الطرف المغربي.

وقال البيان، ان الجزائر تعاملت وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا في قضية الانزلاق الخطير الذي اقدم عليه القنصل العام المغربي.

وأضاف البيان “الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة لا تحتمل تأويلا آخر غير انهاء مهام قنصل المغرب وعودته الى بلاده”.


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