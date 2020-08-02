وزارة الخارجية ترد على تصنيف الجزائر ضمن البلدان الممنوعة من دخول الاتحاد الأوروبي

أخذت وزارة الخارجية علما بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن الجزائر.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية عن تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق وأن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر.

وذكرت الوزارة بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين تم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عم أضعاف عدد حالات الاصابة المسجلة في الجزائر.