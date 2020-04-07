وزارة الخارجية تساهم في الهبة التضامنية الوطنية لمحاربة كورونا

قرر رؤساء البعث الدبلوماسية والقنصلية في الخارج يتبرعون بشهر من راتبهم وزارة الشؤون الخارجية المشاركة في الحملة الوطنية للتبرعات.

واوضح بيان للخارجية أن باقي الدبلوماسيين العاملين بالخارج وكذا لمستخدمين المحليين المتعاقدين يشاركون في عملية التبرع.

ولهذا الغرض تم فتح حسابات ببنكية خاصة بالعملة الوطنية والصعبة يضيف البيان.

وتهدف هذه العملية إطار الهببة التضامنية التي تعرفها البلاد حول تفشي وباء كورونا كوفيد 19

وسيساهم كافة إطارات ومستخدمي الوزارة على مستوى المصالح المركزية في هذا الجهد الوطني للتصدي لآثار هذه الجانحة.