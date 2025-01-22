وزارة الخارجية: تسليم الرهينة الإسباني إلى السلطات الإسبانية

سيتم، اليوم الأربعاء، تسليم المواطن الإسباني، جيلبيرت نافاترو، إلى السلطات الإسبانية بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وكانت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قد استلمت الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM وهو في صحة جيدة.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أن الرعية الاسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وتم نقل المعني على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية. يضيف البيان.

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