وزارة الخارجية: تشكيل خلية أزمة للتكفل بأعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بسوريا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، أنه تم اليوم تشكيل خلية أزمة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين في سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن تشكيل الخلية جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى إثر تطور الأوضاع الأمنية بالجمهورية العربية السورية.

ودعت الهيئة ذاتها المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بالأراضي السورية إلى التواصل المستمر مع مصالحها، لضمان التعامل الفعّال والسريع مع تطورات الأوضاع التي تستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما دعت الوزارة أيضاً أعضاء الجالية الجزائرية في سوريا إلى ضرورة التواصل عبر الرقم الأخضر:

0021321504500

أو أرقام سفارة الجزائر بدمشق:

00963113336195

00963113334548

00963113331446