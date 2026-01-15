وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما للمقيمين داخل وخارج الوطن

أعلنت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق خدمة جديدة. من شأنها تمكين المواطنين المولودين بالخارج والمتواجدين بأرض الوطن من إدراج طلبات تسجيل. وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، مباشرة على مستوى البلديات.

كما ستمكن هذه الخدمة الجديدة من إضفاء قيمة مضافة على جودة الخدمات المقدمة لفائدة الفئة المعنية. بتقديم طلبات استخراج هذه الوثائق أو تسجيلها وتصحيحها. وتجنيبها عناء التنقل إلى مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية بغرض الحصول عليها.

وتتوفر هذه الخدمة الجديدة في مرحلة أولى على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة وكذا بلديات المقرات الرئيسية لبقية ولايات الوطن. على أن يتم تعميمها في مرحلة لاحقة على كافة البلديات المتبقية والموزعة على التراب الوطني .

وتمثل الخدمة، ثمرة التعاون المشترك القائم بين قطاعي الخارجية والداخلية، لاسيما في مجال التبادل البيني والربط المعلوماتي.

كما تدخل في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتعزيز الجهود. الرامية إلى رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. وتبسيط الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين المقيمين داخل وخارج الوطن وتقريب الإدارة من المواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور