وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما للمواطنين المتواجدين بالخارج في وضعية غير قانونية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أنه وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتسوية وضعية المواطنين المتواجدين في الخارج في وضعية هشّة وغير قانونية. والذين هم محل إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق بأفعال صغيرة لها صلة بالنظام العام أو و وقائع أخرى من هذا القبيل. فإنه بإمكان المعنيين تسوية وضعيتهم والتمكن من الالتحاق بأرض الوطن في إطار منظم.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، المعنيين إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم. قصد التقدم بطلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء. شريطة عدم العود إلى ارتكاب الأفعال المتابعين بسببها.

وأكدت الوزارة، حرص الدولة على مرافقة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج. وحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم، التزاما بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد.

