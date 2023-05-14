وزارة الخارجية تعزي في وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر

قدمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تعازيها الخالصة في وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر بيلي ماسيتلا.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في برقية تعزية عن عميق حزنها وبالغ تأثرها إثر وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر اليوم ببريتوريا، بعد صراع طويل مع المرض.

كما توجهت الهيئة ذاتها بخالص تعازيها لطاقم سفارة جنوب افريقيا بالجزائر وللأسرة الدبلوماسية في جنوب إفريقيا ولأسرة وأصدقاء السفير ماستيلا.

ختمت وزارة الخارجية قائلة:”لقد فقدت جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية دبلوماسيا ذو خبرة عالية ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية، بحكم نضاله بتفانٍ في الحركة المناهضة لنظام الفصل العنصري في بلاده. كما فقدت الجزائر في السفير بيلي ماسيتلا دبلوماسيا ساهم بفضل مؤهلاته وتفانيه في تقوية وصون العلاقات الجزائرية-الجنوب أفريقية.”