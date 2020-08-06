وزارة الخارجية تعلن عن البرنامج المحين للرحلات الجوية المتبقية لعملية الإجلاء إلى غاية 16 أوت الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن تحيين برنامج للرحلات الجوية المتبقية لإجلاء الجزائرييين العالقين بالخارج والتي إنطلقت بتاريخ 4 أوت غاية 16 من نفس الشهر.

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية فقد تم إجلاء إلى غاية اليوم ما يقارب 620 مواطنا جزائريا على متن رحلتين من باريس يومي 4 و5 أوت.

وجاء البرنامج المحين للرحلات الجوية المتبقية لعملية الإجلاء إلى غاية 16 أوت الجاري:

رحلة جوية من العاصمة واشنطن اليوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية نحو مطار العاصمة.

رحلة جوية جوهانسبورغ جنوب إفريقيا يوم 7 أوت مرورا بكل من رواندا “انغولا” ليبرفيل “الغابون” أبيجون “كوت ديفوار” نحو مطار الجزائرالعاصمة.

رحلة جوية من دبي “الإمارت العربية المتحدة” يوم 7 أوت نحو مطار وهران.

رحلة جوية من إسطنبول”تركيا ” يوم 7 اوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من الدوحة “قطر” يوم 8 اوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من “الكويت” يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من باريس “فرنسا” يوم 8 اوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من الخرطوم “السودان” يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من إسطنبول “تركيا” يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من جدة ” المملكة العربية السعودية” يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من باريس “فرنسا” يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من لندن “المملكة المتحدة” يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من إسطنبول “تركيا” يوم 9 أوت نحو مطار قسنطينة لإجلان المواطنين العالقين بتركيا والبلدان الاخرى.

بالإضافة العالقين في سوريا ولبنان وسيتم تجميعهم بمطار بيروت الدولي اين ستحط هذه الرحلات لإجلائهم .

رحلة جوية من مونتريال “كندا” يوم 10 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من دبي “الإمارت العربية المتحدة” يوم 10 أوت نحو مطار الجزائر.

رحلة جوية من نواقشط “موريتانيا” مرورا بداكار “السنينغال” يوم 10 أوت نحو مطار الوادي

رحلة جوية من الدوحة قطر يوم 11 أوت نحو مطار عنابة وتخصص لإجلاء الجزائريين العالقين في العراق وعددهم 48 بالإضافة إلى بلدان أخرى.

رحلة جوية من إسطنبول “تركيا” يوم 13 أوت نحو مطار وهران.

رحلة جوية من واشنطن “الولايات المتحدة الامريكية” يوم 13 أوت نحو مطار وهران.

رحلة جوية من دبي “الإمارت العربية المتحدة” يوم 16 أوت نحو مطار قسنطينة.

وإختتم الناطق الرسمي بإسم الخارجية أنه من المحتمل ان تطرأ على هذا البرنامج تغييرات بسبب التصاريح الإدارية والصحية وكذا تراخيص إدارات الطيران لمختلف البلدان.

بالإضافة إلى فتح غلق المجال الجوي المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا التي تتخذها بعض الدول التي سيتم إجلاء مواطنينا من مطاراتها.