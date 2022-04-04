وزارة الخارجية تعلن عن قائمة المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، عن قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية. كما جاء في بيان الوزارة “أنه تم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم، موزعة وفق مراكز الامتحان والولايات التابعة لها”.

في حين، أوضحت، الخارجية، أن كافة المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، بإمكانهم تقديم طعن. مرفوقا بالملف المطلوب عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] في أجل أقصاه 19 أفريل 2022. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة لاحقا.

كما يعتبر الإعلان –حسب ما ذكرته الوزارة- بمثابة تبليغ شخصي بالنسبة للمرشحين المرفوضة ملفاتهم من أجل تقديم طعونهم. تابعة “وكل الطعون الواردة خارج الآجال المحددة لا تؤخذ بعين الاعتبار”.

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وكانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد أصدرت توضيحا بخصوص مسابقتي التوظيف الخارجي التي أطلقتهما. للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية المنظمتين بعنوان سنة 2021.

كما تنهي الوزارة إلى علم الراغبين في المشاركة، أن السن القانوني للمشاركة في هاتين المسابقتين هو 35 سنة على الأكثر في أول جانفي 2021. طبقا للمواد 90 و93 بالمرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في 24 جوان 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

كما يكون إجراء الامتحانات الخاصة بهاتين المسابقتين باللغة العربية حصريا، ما عدا تلك الخاصة باللغات الأجنبية. وذلك طبقا للمادة 08 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية. و كذا تعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري في هذا الشأن. و كان آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بتاريخ 02 جانفي 2022.

ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قد أعلنت عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف.

وذلك في رتبة كاتب الشؤون الخارجية بـ 20 منصبا ماليا منها 4 مخصصة للمترشحين الموظفين. كما تخص رتبة ملحق الشؤون الخارجية بـ 160 منصبا مالي.