وزارة الخارجية تعلن متابعتها لقضية المعتمرين اللذين قتلا في مكة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت، أنها تتابع بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، حيثيات قضية المعتمرين الجزائريين الاثنين اللذين قتلا في مكة.

كما تقدمت الوزارة، عبر بيان لها، بتعازيها لأسرتي المعتمرين الجزائريين الاثنين اللذين قتلا في مكة المكرمة في الـ20 فيفري الجاري.

وأكدت الوزارة، متابعتها للقضية مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على ملابساتها.

وجاء في البيان أنه “على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى مقتل معتمرين جزائريين اثنين بمكة المكرمة بتاريخ الـ20 فيفري الجاري. تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين رحمهما الله”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة تتابع بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، حيثيات هذه القضية. من أجل الكشف عن تفاصيلها بالتعاون مع السلطات السعودية”.