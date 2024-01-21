وزارة الخارجية تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الاختبارات للإلتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها ستنظم مسابقة توظيف على أساس الاختبارات للقاطنين بولايات الجزائر، تيبازة، بومرداس. والبليدة للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، وتكون المسابقة على أساس الاختبارات.

أما بخصوص شروط الالتحاق فيجب أن يكون المترشح حائز على شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي. أو شهادة معادلة لها. كما تم فتح 15 منصبا ماليا.

هذه هي الوثائق التي يجب أن يحتوي ملف الترشح عليها

طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، سخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، بطاقة الإقامة في إحدى الولايات التالية : الجزائر، تيبازة، بومرداس و البليدة، استمارة معلومات تملئ وتمضى بالشكل المطلوب من طرف المترشح.

ويمكن تحميل استمارة المعلومات من المواقع الالكترونية للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري:

www.concours-fonction-publique.gov.dz ، www.dgfp.gov.dz

وأكدت الوزارة أنه في حالة القبول النهائي للمترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية: نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، مستخرج عقد الميلاد. شهادتان (02) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوبة، صورتان (02) شمسيتان.

وتم تحديد فترة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة.

يشار أن ملف الترشح يرسل عبر البريد إلى العنوان التالي: وزارة الشؤون الخارجيةوالجالية الوطنية بالخارج. المديرية العامة للموارد / مديرية الموارد البشرية مكـتب رقم 224 F هضـبـة العنـاصر- الجزائر.

ونوهت وزارة الخارجية، أنه على المترشحين إرفاق ملفات ترشحهم بـ: وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة المقدرة بـ: 400 دج. يتم تسديدها في مكاتب بريد الجزائر على مستوى القطر الوطني تحت تسمية ” السيد وكيل الخزينة المركزية “. –– حساب البريدي الجاري 3000.50 مفتاح 52. ونسخة من شهادة المعادلة مسلمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية العليا الأجنبية.

أما بالنسبة للمترشحين الموظفين : تصريح بالمشاركة في المسابقة من طرف الهيئة المستخدمة. ممضى ومؤشر عليه من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين + التعهد بالاستقالة في حالة النجاح.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات غير المكتملة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات، حسب بيان الوزارة.

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