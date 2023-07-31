وزارة الخارجية تفتح مسابقة توظيف

أعلنت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، عن فتح باب التوظيف من خلال مسابقة على أساس الإختبارات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناصب المفتوحة للمسابقة متمثلة في “مساعد تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية والاسلكية الوطنية”. وبخصوص عدد المناصب المفتوحة فهو 20 منصبا ماليا.

كما حددت الوزارة شروطا للإلتحاق بالمنصب المذكور أعلاه حيث يجب على المترشح أن يكون حائزا على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة وعترف بمعادلتها. كما يجب أن يكون المترشح بالغ من العمر واحد وعشرون (21) سنة على الأقل وثلاثون (30) سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.

أما التخصصات المطلوبة فهي: التكنولوجيا، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيك، الإلمتروتقني، الإعلام الآلي.

وحددت فترة التسجيلات بخمسة (15) يوما، ابتداء من من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة. ويرسل ملف المترشح عبر البريد. إلى العنوان التالي: وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المديرية العامة للموارد/ مديرية الموارد البشرية مكتب رقم F224 هضبة العناصر-الجزائر.