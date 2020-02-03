وزارة الخارجية تكشف تفاصيل الرحلة الجوية القادمة من ووهان الصينية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، تفاصيل الرحلة الجوية الخاصة القادمة من مدينة ووهان الصينية.

وجاء في بيان الخارجية، إنه تم ترحيل 31 مواطنا جزائريا أغلبهم طلبة، ومن بينهم رعيتان كانتا في زيارة عائلية للصين.

كما قامت الجزائر، على متن نفس الرحلة، بإجلاء 10 مواطنين تونسيين، وثلاثة ليبيين، وأربعة موريتانيين.

وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية ومرافقة الجالية الوطنية بالخارج، والتجاوب الفوري مع انشغالاتها لاسيما في هذه الظروف الخاصة.

وجددت الجزائر تضامنها التام ووقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذه المحنة.

كما تقدمت بجزيل شكرها للسلطات الصينية على تعاونها الكامل وتجاوبها السريع لإتمام عملية ترحيل أفراد جاليتنا من مدينة ووهان.